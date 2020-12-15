Дороги к свободе. Киев-Вашингтон: время Байдена

Через месяц избранный президент США Джо Байден вступит в должность. Как изменятся украинско-американские отношения при 46-м президенте США? Собеседники Виталия Портникова - Валерий Чалый, бывший посол Украины в США и Егор Чернев, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.
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