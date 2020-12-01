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ТАСС: следователи проверяют высказывания Навального на экстремизм

Алексей Навальный

В Москве следователи проводят проверку высказываний оппозиционера Алексея Навального на радиостанции "Эхо Москвы", сделанных 27 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

По словам источника, следствие считает, что Навальный, участвуя в прямом эфире программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы" призывал к насильственному изменению конституционного строя в России. "В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности". По этой статье предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Навальный сейчас находится в Германии, где проходит восстановление после отравления нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

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