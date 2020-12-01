В России с начала года выявлено 50 тыс. случаев заражения ВИЧ

В России по итогам 10 месяцев 2020 года зарегистрированы почти 50 тысяч новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Это на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано около 66 тысяч случаев.
Согласно официальной статистике, с начала года более 28 миллионов россиян прошли обследование на ВИЧ-инфекцию. 71 процент заразившихся — люди в возрасте 30–49 лет.
В то же время, как ранее сообщал "Коммерсантъ", из-за пандемии коронавирусной инфекции в семи регионах России оказались недоступны исследования крови ВИЧ-инфицированных для анализа эффективности принимаемых лекарств. По словам представителя общественного движения "Пациентский контроль" Юлии Верещагиной, некоторые пациенты не могут пройти исследование с весны. Проблемы вызваны нехваткой тест-систем, а также тем, что лаборатории загружены тестированием на коронавирус.
Пациенты с ВИЧ регулярно жалуются и на недостаток лекарственных препаратов.
1 декабря проводится Всемирный день борьбы со СПИДом.
- В 2019 году в России, по данным Роспотребнадзора, проживало больше одного миллиона человек с диагнозом ВИЧ-инфекции. За весь период наблюдения, по данным ведомства, умерли 355 тысяч человек, из них 33 с половиной тысячи – в прошлом году. Эти цифры критикуют многие эксперты, считая их заниженными. По словам специализирующегося на борьбе с заболеванием академика РАН Вадима Покровского, только за последние три года от ВИЧ в России умерли 80 тысяч человек, заразились им 300 тысяч.
- Россия остается одной из 21 страны мира с "высоким бременем ВИЧ". Сейчас Минздрав России разрабатывает проект стратегии по борьбе с ВИЧ-инфекцией до 2030 года.
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