Министерство здравоохранения России не смогло закупить комбинированное лекарство для больных ВИЧ на сумму 2,3 миллиарда рублей. В конкурсе не принял участие ни один поставщик. На ситуацию обратило внимание издание "Фармацевтический вестник", изучившее официальный портал государственных закупок.
Ведомство пыталось закупить препарат рилпивирин+тенофовир+эмтрицитабин не дороже 586 с половиной рублей за таблетку. Это больше чем на четверть дешевле закупочной цены в прошлом году – 799,4 рубля за таблетку. Министерство снизило закупочную цену из-за регистрации на рынке дженерика – аналогичного препарата российского производства. Однако его производитель не может участвовать в торгах, так как патентная защита оригинального лекарства ещё не закончилась.
Как сообщили изданию в общественном движении "Коалиция по готовности к лечению", аналогичная ситуация сложилась и с закупками в регионах: те торги, где за основу начальной цены была взята стоимость дженерика, не состоялись. В организации отметили, что это приведёт к дефициту лекарства, на недостаток которого уже жалуются пациенты с ВИЧ.
- В 2019 году в России, по данным Роспотребнадзора, проживало больше миллиона граждан с диагнозом ВИЧ-инфекции. За весь период наблюдения, по данным ведомства, умерли 355 тысяч человек, из них 33 с половиной тысячи – в прошлом году. Эти цифры критикуют многие эксперты, считая их заниженными. По словам специализирующегося на борьбе с заболеванием академика РАН Вадима Покровского, только за последние три года от ВИЧ в России умерли 80 тысяч человек, заразились им 300 тысяч.
- Пациенты с ВИЧ регулярно жалуются на недостаток лекарственных препаратов. Как минимум в девяти регионах в начале года отмечаются перебои с препаратом этравирин, отмечает движение "Пациентский контроль". В трёх – ралтегравира. Недостаток лекарств приводит к тому, что пациенты вынуждены соглашаться на замену схем лечения без медицинских показаний или принимать препараты, которые они плохо переносят, – отмечает фонд "СПИД.ЦЕНТР".
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