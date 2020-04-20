Министерство здравоохранения России не смогло закупить комбинированное лекарство для больных ВИЧ на сумму 2,3 миллиарда рублей. В конкурсе не принял участие ни один поставщик. На ситуацию обратило внимание издание "Фармацевтический вестник", изучившее официальный портал государственных закупок.

Ведомство пыталось закупить препарат рилпивирин+тенофовир+эмтрицитабин не дороже 586 с половиной рублей за таблетку. Это больше чем на четверть дешевле закупочной цены в прошлом году – 799,4 рубля за таблетку. Министерство снизило закупочную цену из-за регистрации на рынке дженерика – аналогичного препарата российского производства. Однако его производитель не может участвовать в торгах, так как патентная защита оригинального лекарства ещё не закончилась.

Как сообщили изданию в общественном движении "Коалиция по готовности к лечению", аналогичная ситуация сложилась и с закупками в регионах: те торги, где за основу начальной цены была взята стоимость дженерика, не состоялись. В организации отметили, что это приведёт к дефициту лекарства, на недостаток которого уже жалуются пациенты с ВИЧ.