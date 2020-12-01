Будапешт вызвал посла Украины после обысков у этнических венгров

Венгрия вызвала для беседы украинского посла после того, как сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в организациях этнических венгров в Закарпатье.

В частности, о следственных действиях в своём офисе сообщила Венгерская культурная ассоциация, обметив, что обыски велись и в доме председателя ассоциации. Её представители говорят, что сотрудники СБУ искали "доказательства действий, направленных на насильственное изменение границ". Ассоциация призвала украинские власти остановить, как было подчёркнуто в её сообщении, "охоту на ведьм".

СБУ подтвердила факт обысков на своём сайте, отметив, что они проводились у функционеров одной из местных благотворительных структур. Своей целью ведомство назвало проверку информации об участии иностранного фонда в действиях, направленных на нарушение государственного суверенитета Украины.

"Во время обысков были обнаружены печатные материалы, который популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье", - говорится в сообщении СБУ. Агентство УНИАН обратило внимание на то, что следствие также исследует факты содействия иностранному государству отдельными украинскими публичными деятелями.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выражает протест в связи с обысками и поднимет этот вопрос на открывшейся 1 декабря встрече министров НАТО.

Будапешт и Киев периодически обмениваются резкими заявлениями по вопросам, связанным с условиями проживания примерно 150 тысяч этнических венгров в Закарпатской области Украины. Венгрия обвиняет украинские власти в ущемлении прав общины на использование родного языка, прежде всего, при получении образования. В 2017 году Украина приняла закон, ограничивающий использование языков национальных меньшинств в местных школах.