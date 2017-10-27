Венгрия заблокировала созыв саммита "Украина – НАТО"

Венгрия наложила вето на созыв комиссии "Украина – НАТО", заседание которой планировалось на декабрь. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Североатлантический союз не сможет обойти это решение, поскольку для созыва комитета необходимо единогласное решение.

Власти Венгрии отказались поддерживать стремления Украины по интеграции с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. Согласно принятому в сентябре документу, преподавание в украинских школах должно вестись преимущественно на украинском языке. В Будапеште считают, что это ущемляет права венгерского меньшинства в Закарпатье. Власти Венгрии также выразили обеспокоенность в связи с законопроектами о языке и гражданстве, которые находятся на рассмотрении в Верховной Раде.

При этом 19 октября в Киеве сообщили, что договорились с Будапештом об обучении представителей национальных меньшинств на родном языке. Министр людских ресурсов Венгрии Золтан Балог тогда выразил готовность к новым консультациям.