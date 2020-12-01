На "Дом с маяком" пожаловались ещё до закупки им первого наркопрепарата

Жалобу на детский хоспис "Дом с маяком", на основе которой его руководство обвинили в несоблюдении правил оборота и учета наркотических препаратов, направили ещё до того, как медицинское учреждение купило первый наркотический препарат.

Как выяснил "Коммерсантъ", жалоба поступила в МВД 29 сентября. В то же время главный врач хосписа Григорий Климов рассказал изданию, что разрешение на оборот наркотических средств больница получила только в конце сентября, а первый такой препарат был закуплен 30 сентября. Климов признал, что при ведении журнала учета наркотических препаратов были допущены ошибки, но сейчас все они уже устранены.

Руководитель юридического отдела Центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы, эксперт проекта "Регион заботы" Общероссийского народного фронт Анастасия Жданова, знакомая с ходом проверки, уточнила, что из-за болезни главной медсестры ведением журнала учета наркотических препаратов занимается недостаточно квалифицированный для этого средний персонал. По её словам, у хосписа совсем небольшой оборот наркотических лекарств. Главный врач подтвердил, что такие препараты получают от одного до четырех человек.

Говоря о возможном штрафе для детского хосписа, Анастасия Жданова отметила, что это означает только то, что объем помощи неизлечимо больным детям может сократиться.

28 ноября основательница "Дома с маяком" Лида Мониава сообщила, что в хоспис приехали полицейские и провели многочасовой обыск. По её словам, сотрудники МВД "целый день пересчитывали все ампулы, таблетки, пластыри, проверяли сейфы и журналы". На хоспис составили административный протокол за "неправильное оформление журналов по отчёту об использовании медицинских препаратов". Теперь учреждению грозит штраф до 400 тысяч рублей или приостановка деятельности.

Весной Лида Мониава забрала домой из психоневрологического интерната ребёнка, став его опекуном. После этого на основательницу "Дома с маяком" жаловались в органы опеки: Мониаву обвиняли в том, что она рассказывает о жизни мальчика в соцсетях. Проверка при этом нарушений не нашла. Теперь, как написала создательница "Дома с маяком", на неё пожаловались в Госнаркоконтроль, "в жалобе сказано, что надо проверить меня и хоспис, потому что хоспис выписывает Коле слишком много наркотических препаратов, я его „накачиваю“, а ещё его лекарства незаконно распространяю".

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что главная задача всех участников этой истории – "не допустить закрытия хосписа". Член совета Екатерина Винокурова напоминает, что проблема обезболивающих для тяжелобольных детей "остро стоит в России уже много лет" и угроза закрытия "Дома с маяком" – дополнительный повод обратить на неё внимание.