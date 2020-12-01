Сын российского миллиардера стал пилотом "Формулы-1"

Сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина Никита подписал контракт с командой "Формулы-1" "Хаас" и стал четвёртым российским пилотом в истории гонок. Ожидается, что его партнёром по команде станет сын Михаэля Шумахера Мик.

Мазепин выступает в "Формуле-2", перед последним этапом он занимает третье место в общем зачёте. Шумахер-младший – первое место. Обоим пилотам – 21 год.

Для найма Мазепина и Шумахера "Хаас" отказался от услуг двух опытных пилотов – 34-летнего Ромена Грожана и 28-летнего Кевина Магнуссена, рассказывал Sports.ru. Команда решила переключиться на пилотов с большим коммерческим потенциалом, объясняло издание.

Имя сына Шумахера – одного из самых известных гонщиков в истории "Формулы-1" – гарантирует спонсорские контракты, в случае с россиянином деньги может обеспечить его отец.

Немецкий таблоид Bild писал, что Мазепин-старший, состояние которого оценивается журналом Forbes в 1,3 миллиарда долларов, заинтересован в покупке "Хааса". Мазепин – бывший первый зампред Российского фонда федерального имущества, купивший на аукционе фонда химический комбинат и создавший на его основе одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Уралхим".