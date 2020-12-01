В Таджикистане могут ввести уголовное наказание за развод по СМС

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана подготовили законопроект, вводящий уголовное наказание за развод, оформленный с помощью СМС-сообщения. Документ должен "призвать молодых ребят к ответственности перед семьёй и детьми", сообщил один из авторов Таджикской службе Радио Свобода – Радио Озоди.

Согласно исламским канонам, для развода мужчине достаточно сообщить об этом жене. В последние годы в Таджикистане уведомление о разводе часто отправляется СМС-сообщением. Гражданское право страны такое расторжение брака не признаёт. Однако многие семьи принимают его, соглашаясь с исламским правом, сообщает Озоди.

Чаще всего СМС-разводы применяют трудовые мигранты, отмечает Озоди. Через несколько месяцев или лет за границей они часто обзаводятся новыми семьями. Соавтор законопроекта пояснил, что законодательная инициатива будет касаться исключительно тех случаев, когда СМС-развод был объявлен без присутствия свидетелей и безосновательно. За это будет полагаться лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.