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ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию физику Данилову

Валентин Данилов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить 21 тысячу евро компенсации красноярскому физику Валентину Данилову, осуждённому по делам о госизмене и мошенничестве. Об этом сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Суд пришёл к выводу, что власти России нарушили право Данилова на справедливое судебное разбирательство и право на допрос свидетелей. Учёный считает, что судья мог быть предвзят, а присяжные сотрудничать с сотрудниками правоохранительных органов.

Бывший директор Теплофизического центра в Красноярске, физик Валентин Данилов в 2004 году был приговорен краевым судом к 14 годам лишения свободы. Его обвинили в передаче китайской стороне секретных сведений о космической технике. Суд присяжных оправдал Данилова, но Верховный суд России по обращению прокуратуры вернул дело на новое рассмотрение. Другой состав присяжных признал вину физика. В ноябре 2012 года Советский районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство ученого об условно-досрочном освобождении.

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