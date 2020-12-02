Двое активистов из Петербурга вынуждены уехать из России

Гражданские активисты из Петербурга Марина Кен и Евгений Мусин вынуждены были покинуть Россию под давлением сотрудников силовых структур. Кен и Мусин – участники многих общественных инициатив и протестных кампаний: "За любого, кроме Беглова", против поправок в Конституцию, "метропикетов" в поддержку политзаключенных, "Стратегии-18" в защиту крымских татар и многих других акций "Мирного сопротивления" и "Бессрочного протеста". Активисты отсидели под арестом десятки суток и заплатили сотни тысяч рублей штрафов.