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Лицом к событию. Путинский цугцванг: Кремль в нокауте?

Лицом к событию. Путинский цугцванг: Кремль в нокауте?
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Лицом к событию. Путинский цугцванг: Кремль в нокауте?

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После публикации о покушении ФСБ на Навального власть буквально потеряла дар речи. Кремль в нокауте? А как реагирует мир? Обсуждают политик Дмитрий Гудков,политолог Андрей Пионтковский. Ведет передачу Михаил Соколов Видео и текст https://www.svoboda.org/a/31003680.html

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