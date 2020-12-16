Время Свободы: Если государство так коррумпировано, то и спецслужбы непрофессиональны

Один из авторов расследования обстоятельств отравления Алексея Навального Роман Доброхотов – о том, почему удалось собрать данные о работе российских спецслужб***Автор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, уже полгода содержащийся за решеткой, объявил голодовку. Его супруга Дарья присоединилась к акции протеста мужа***Осужденный по «дадинской» статье Константин Котов вышел на свободу после почти полутора лет, проведенных в колонии. Котов и его адвокат Мария Эйсмонт намерены жаловаться в ЕСПЧ на несправедливость приговора