Митрополит Русской православной церкви Иов (Тывонюк) умер от последствий коронавирусной инфекции в Москве, сообщает сайт церкви. 82-летний епископ участвовал в подготовке масштабных советских празднований тысячелетия крещения Руси и в начале девяностых годов был одним из главных противников митрополита Филарета, добивавшегося независимости Украинской православной церкви.

Тывонюк родился в Почаеве в Польше 1938 году, сейчас это территория Украины. После школы был послушником в Почаевской лавре, а затем — в монастыре в Одесской области. Учился в Киевской и Одесской семинариях, окончил Московскую духовную академию. В 68 году пострижен монашество, в следующем году рукоположен в священника будущим патриархом Пименом.

Работал в отделе Отдел внешних церковных сношений, был заведующим его канцелярии. В 1975 году рукоположен в епископа, назначен руководителем патриаршими приходами в США и Канаде. Через год вернулся в Советский Союз, став заместителем председателя Отдела внешних сношений. Участвовал в подготовке празднования тысячелетия крещения Руси.

В 1989 году был переведён на Украину, на место митрополита Иоанна, вскоре отлучённого от церкви за попытку восстановить Украинскую автокефальную православную церковь. Противодействовал попыткам украинских епископов, возглавляемых митрополитом Филаретом, отделиться от РПЦ. Был одним из организаторов Харьковского собора 1992 года, на котором был низложен митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко), а на его место избран Владимир (Сабодан). После этого Филарет создал Украинскую православную церковь Киевского патриархата, фактически оформив раскол в украинском православии.

Иов был переведён на престижную должность викария Московской епархии, через два года отправлен в Челябинск, а в 2000 году стал митрополитом. Через 11 лет он был отправлен на покой. Он стал шестым митрополитом РПЦ, скончавшимся от последствий коронавирусной инфекции.