Восьмой епископ РПЦ умер от коронавирусной инфекции

Митрополит Русской православной церкви Феофан (Ашурков) скончался 20 ноября в Москве. Причиной смерти стали осложнения после коронавирусной инфекции нового типа, сообщает сайт патриархии. Иерарху было 73 года. Он стал пятым архиереем РПЦ, умершим от COVID-19.

Феофан родился в 1947 году в Курской области. В 1970 году поступил в семинарию, через три года был пострижен в монашество. В советские годы служил в Иерусалиме и Аргентине. Работал в Отделе внешних церковных сношений патриархата. После распада СССР был экзархом при Александрийском и Александрийском патриархе, шесть лет был заместителем будущего патриарха Кирилла (Гундяева) в отделе внешнецерковных связей. Издание "Credo.Press" отмечает, что Феофан был одним из ближайших сподвижников Кирилла.

В 2000 году был рукоположен в епископа, возглавлял в разное время пять епархий епархии. В 2015 году назначен главой Татарстанской митрополии, награждён тремя госнаградами.

В середине марта Феофан выступал против закрытия православных храмов из-за пандемии, напоминает издание "Ахилла". "Храм для верующих — место общения с Богом. Они верят, что он спасет их от чумы, коронавируса и других напастей. Вы ведь понимаете, что можно заразиться инфекцией, даже не посещая храм и не прикладываясь к иконам", — говорил он, утверждая так же, что закрытие может вызвать панику.