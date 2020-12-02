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Верховный суд разрешил продавцам отказывать клиентам без масок

Предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, который не использует средства индивидуальной защиты, в случае, если это обязательное требование, установленное властями региона. Об этом говорится в решении Верховного суда по иску Смоленского центра права и социологии, сообщают "Открытые медиа".

Правозащитники оспаривали методические рекомендации Минпромторга. В документе министерства говорится, что в случае несогласия посетителя исполнять соответствующие требования организация вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе и вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.

По мнению правозащитников, такие правила противоречат Гражданскому кодексу, а также нарушают закон о защите прав потребителей. Он не позволяет обуславливать приобретение одних товаров обязательным приобретением каких-то других (в частности, масок и перчаток).

Верховный суд посчитал, что в данном случае речь идёт о законе о защите населения от ЧС, который наделил власти правом устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности.

Пещаницкий не согласен с таким решением и уже обжаловал его. По мнению правозащитника, нормы закона о ЧС не распространяются на нормы гражданского права.

Это не первая попытка оспорить в суде масочный режим. 8 октября Мосгорсуд отказался удовлетворить иск , в котором оспаривалось введение масочного режима и режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. 25 ноября Волгоградский областной суд отказал Станиславу Терентьеву, который добивался отмены постановления губернатора о введении режима повышенной готовности и доказывал, что требования об обязательном использовании масок ущемляют его конституционные права. А Зеленоградский суд Калининградской области 15 октября признал законным право работников торговли не пускать в магазин покупателей без маски,
cообщают "Открытые медиа" .

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