Один из крупнейших в мире радиотелескопов Аресибо разрушился после падения 817-тонной платформы на отражатель, сообщил первого декабря Национальный научный фонд США. Восстановить его невозможно, наблюдения на нём больше проводиться не будут.

Аресибо проработал 57 лет и до 2016 года был крупнейшим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой — то есть сплошной тарелкой зеркальной антенны. Он состоял из алюминиевого сферического отражателя диаметром 305 метров, расположенного в карстовой воронке в Пуэрто-Рико, и 817-тонной подвижной платформы с облучателями, подвешенной над антенной на высоте 150 метров при помощи металлических тросов.

С двухтысячных годов у телескопа начались проблемы с финансированием. В 2008 году он был повреждён землетрясением, а в 2017 — тропическим штормом. В 2016 году он перестал быть крупнейшим в своём классе после открытия в Китае телескопа FAST. В августе от Аресибо оторвался вспомогательный трос и пробил тридцатиметровую дыру в зеркале отражателя. Через три месяца оторвался и основной трос массой 16 тонн. Дальнейшие работы с ним стали невозможны, его планировалось разобрать.

За 57 лет работы телескоп обнаружил лёд на Меркурии и первую за пределами Солнечной системы планету, с его помощью была картографирована Венера и астероиды, только за 2020 год при помощи Аресибо удалось пронаблюдать 57 астероидов, напоминает научное издание N+1. С помощью этого инструмента удалось сделать тысячи научных открытий, он так же использовался для поиска внеземных цивилизаций в программе SETI@home, а в 1974 году отправил сообщение о существовании земной цивилизации в дальний космос — в шаровое скопление M 13.