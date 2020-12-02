Великобритания первой одобрила использование вакцины Pfizer

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила для массового использования вакцину от COVID-19, разработанную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщает Би-би-си.

Британские власти уже заказали 40 миллионов доз препарата.

По информации министерства здравоохранения королевства, использование вакцины начнётся на следующей неделе. После нескольких месяцев клинических испытаний эксперты ведомства пришли к выводу, что препарат "соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности", говорится в сообщении.

18 ноября американская корпорация Pfizer заявила о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую она разработала совместно с немецкой BioNTech. Показатель эффективности вакцины составил 95 процентов. Это самые короткие в истории сроки разработки вакцины. От замысла до воплощения прошло всего 10 месяцев. Обычно на это уходят годы.

Это мРНК-вакцина, в которой используется крошечный фрагмент генетического кода пандемического вируса. Однако у этой вакцины есть серьёзный недостаток — она требует хранения и транспортировки при температуре минус 70 градусов.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Великобритании с начала пандемии инфицированы коронавирусом более 1,6 миллиона человек, 59 тысяч пациентов умерли.

В России за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 589 человек. Об этом сообщает оперативный федеральный штаб по борьбе с распространением вируса. Количество летальных исходов вновь оказалось максимальным с начала пандемии, вчера сообщалось о 569 умерших. Больше всего смертей зафиксировано в Санкт-Петербурге – 82.

По официальным данным, всего с начала распространения COVID-19 в стране он стал причиной смерти более 41 тысячи человек. Эти данные значительно отличаются в меньшую сторону от данных Росстата. Только с апреля по сентябрь агентство зафиксировало более 55 тысяч умерших.



Количество выявленных в России за сутки случаев заражения COVID-19 опустилось ниже 26 тысяч впервые с 27 ноября и составило 25 345.

О заражении коронавирусной инфекцией сообщил сегодня в твиттере глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Свое состояние он оценил как "сносное". Кудрин не уточнил, когда получил положительный результат теста на ковид.

По состоянию на 26 ноября коронавирусом заразились 137 депутатов Госдумы. Коронавирусной инфекцией переболели несколько министров, в том числе премьер Михаил Мишустин.