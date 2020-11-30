"Медиазона": с апреля в коронавирусных больницах умерло 75 тысяч человек

C апреля по ноябрь в России на койках для больных коронавирусной инфекцией умерли 74 866 пациентов. Это как минимум в два раза больше, чем всех жертв COVID-19 в России по официальным данным. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на сведения из Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Министерства здравоохранения (ИЦК). Информацию изданию передал источник, у которого есть доступ к информационной системе.

Региональные и федеральные власти располагают оперативными данными по количеству погибших в коронавирусных больницах каждый день и используют их для расчётов, но в публичных отчётах половина регионов занижает данные о смертях в разы, а иногда и в десятки раз - следует из публикации "Медиазоны".

"Медиазона" приводит данные, собранные системой ИЦК с начала её работы 31 марта до 22 ноября. Минздрав никогда не публиковал эти цифры, но власти использовали их для оценки ситуации в каждом регионе, а президент Владимир Путин поручал своим полпредам следить за этой базой и отчитываться ему еженедельно.

Оперативные штабы 31 региона публикуют точь-в-точь те данные, которые есть в системе ИЦК. Совпадает и общая сумма умерших, и форма графика на всем протяжении эпидемии. Москва - в числе этих регионов.

Оперативные штабы 19 регионов ежедневно публикуют данные о смертях на коронавирусных койках из ИЦК, умножая их на понижающий коэффициент — то есть, занижая показатели смертности, например, на треть или на другое значение. В результате график похожи, но общая сумма смертей в ежедневных официальных сводках оперштаба меньше. Один из этих регионов - Санкт-Петербург.

Оперативные штабы 29 регионов публикуют цифры, которые никак не связаны с данными из ИЦК. Среди них Ленинградская область, Краснодарский край и Чечня.

Публично доступную статистику жертв коронавируса ведет Роспотребнадзор — и, согласно его данным, за тот же период жертв в два раза меньше: от COVID-19 по состоянию на 22 ноября умерли 36 516 человек (на сегодняшний день эта цифра выросла почти до 40 тысяч).

Данные Минздрава, с одной стороны, не учитывают тех, кто умер от COVID-19 в неспециализированных больницах или не был госпитализирован, с другой — учитывают людей, которые умерли на коронавирусный койках не от COVID-19.

Росстат, который опубликовал данные о жертвах COVID-19 с апреля по сентябрь включительно, оценивает количество жертв в 55,6 тысяч человек; за тот же период — апрель-сентябрь — в ИЦК содержатся данные о смертях 41,3 тысяч пациентов коронавирусных больниц.