За "блэкфейс" ответят? Блогеры о расистском юморе Кеосаяна и Симоньян

Шутки в передаче "Международная пилорама" на НТВ никогда не отличались изысканностью, но последний выпуск оказался особенно выдающимся. Внимание к скетчу из программы, в котором актриса в черном гриме "пародирует" Барака Обаму, привлек Алексей Навальный.

В своем роде это шедевр: чтобы на постсоветских просторах начали порицать расистский юмор, нужно создать в этом жанре что-нибудь воистину невыносимое. И создателям "Пилорамы" это удалось.

Павел Шехтман

А вы еще не посмотрели "сатиры" Кеосаяна на Обаму? Кто не смотрел, всем смотреть.

Знаете, я очень не люблю Обаму.

Более того, скажу страшное: я не имею ничего против расистских шуток, если они смешны.

Но когда выпускникам ПТУ показывают выпускника Гарварда с комментариями типа: "гы-гы-гы, банан! Гы-гы-гы, с дерева слез!" - потому что выпускник Гарварда мулат....

Нет ничего лучше для иллюстрации состояния целой страны, дружно перечеркнувшей несколько миллионов лет эволюции и забравшейся на деревья.

Прокомментировал программу и уроженец Камеруна Пьер Нарцисс, чья песня "Я шоколадный заяц" цитируется в выпуске.

Многие комментаторы не могут понять, на кого рассчитаны "шутки" из "Пилорамы".

Ирина Машина

Это политика такая, относиться к людям, как к недоумкам. Они считают, что мы достойны именно такого быдло-качества тв продукции, лучшего нам не надо. Не знаю интеллектуального уровня этой парочки, но уровень их низости очевиден.

Леонид Кацва

...У Кеосаяна все шутки подобного уровня, я специально посмотрел трижды. Это абсолютно невыносимо. Но я уверен, что передача Кеосаяна не ориентируется на уровень зрительского восприятия. Это, напротив, целенаправленное воспитание, сознательное оглупление зрительского восприятие и без того малокультурной части общества.

И только на Youtube-канале "Пилорамы" комментарии сплошь хвалебные.

Шутки для Тиграна Кеосаяна, как утверждается в недавнем расследовании ФБК, пишет его жена, Маргарита Симоньян – она же является и художественным руководителем программы.

Николай Травкин

Первые эфиры с приклеенными взрывами смеха ещё оставляли слабую надежду, что Тигран выйдет хотя бы на уровень солдатского юмора. Нет, не вышел. И года 3 назад пришлось с сожалением констатировать:

Лишь посмотрев Кеосаяна

С «Международной пилорамой»,

Поймёшь, что юмор Петросяна —

Ещё не яма.

Кстати, пока скандал с «пилорамой» не вышел на международный уровень, то я и не подозревал, что предприятие это семейное и слова, которые говорит муж, пишет его жена.

Леля Шергова

Я уже писала, что посмотрела кучу ромкомов в выходные, собственно я еще какое-то количество в своей жизни видела. И во многих из них, когда у пары возникают проблемы, то одним из главных аргументов, почему они созданы друг для друга, звучит "он/она смеется над моими шутками".

Так вот увидела я в твиттере господина Кеосаяна с его шутками, написанными госпожой Симоньян и задумалась.

По следам твита Навального внимание на "Пилораму" обратила и западная пресса. За комментарием к Маргарите Симоньян по этому поводу обратилась британская газета The Times. В свое оправдание главный редактор RT написала, что ее и мужа в России тоже называют "черными", и обвинила газету в незнании "нюансов этнических особенностей" в других странах.

Маргарита Симоньян ​

'Маргарита Симоньян говорила, что она является креативным продюсером программы и пишет большую часть сценариев 'Международной пилорамы'. У меня вопрос — не портит ли это международный имидж RT? Не осуждает RT это?'



Получила запрос от британской газеты 'Таймс' о последнем выпуске 'Международной пилорамы', где была пародия на Обаму.



Вот мой ответ:



As someone who is part of an ethnic minority in Russia, Tigran regularly makes fun, on the air, of his large 'ethnic' nose and his belonging to a 'black' community (look it up if you don't know which ethnicities are referred to as 'black' in Russia).



The failure of The Times to understand the nuances of various ethnic tensions in different countries and its attempts to transfer the specific legacy traumas of the Anglo-Saxon world onto the world where such injustices had never come to pass are the most obvious trademarks of the multi-century racist imperialism.



The racism had simply changed colors.



Как человек, являющийся частью этнического меньшинства в России, Тигран регулярно в эфире шутит над своим большим 'этническим' носом и своей (и моей) принадлежностью к 'черным' (погуглите, если не знаете, какие этнические группы называют 'черными' в России).



Неспособность 'Таймс' понять нюансы разнообразных этнических особенностей в разных странах и попытки издания перенести родовые травмы англосаксонского мира на мир, в котором подобных несправедливостей никогда не было, являются нагляднейшими признаками многовекового расистского империализма.



Расизм просто сменил цвет.

Аргументация эта мало кому показалась убедительной.

Лев Симкин

Что меня поразило - когда «Таймс» обратила внимание на расистский характер этой «шутки юмора», Маргарита Симоньян ответила, что это в «Таймс» сидят расисты. Прием знакомый по советской пропаганде, и все же там до такого не доходили, хоть какой-то стыд был.

Иван Филиппов

чесслово, я не собирался эту дрянь тащить на фбук и держался до последнего. но тут я прочитал ответ симоньян на вопрос газеты The Times про чудовищные омерзительные шутки её мужа. и прям не могу. это какое-то такое дно, что невозможно. [...]

отдельно, конечно, доставляет тот факт, что кеосаян «высмеивает» выпускника Колумбийского университета и Школы права Гарвардского университета. то есть можно любить/не любить Обаму политика, но сомнений в его невероятной образованности, в том, что он выдающийся оратор и автор, просто нет. кеосаян "шутит": "я первый из моих родственников, кто научился писать". при этом мама Обамы - антрополог и PhD, а папа - МА из Гарварда.

почему этих людей не забирают добрые санитары и почему им выделяют миллионы и в случае симоньян миллиарды - загадка

Олег Пшеничный

А про вас, небось, газета The Times не напишет, да ещё и большую заметку. Вы все просто завидуете Кеосаяну!

Алексей Ковалев

Так они ж для [...] газеты таймс и снимают, и каждый раз ржут - гыгы шуток не понимают, снежинки либеральные ) можно подумать, они боятся, что у них РЕПУТАЦИЯ испортится от такого. А потом, Начальство именно такой юмор и ценит.

Многие, впрочем, надеются, что на этот раз авторы "Пилорамы" так просто не выкрутятся.

Евгения Крамарова

Похоже, Тигран Кеосаян под суд захотел?

Совсем сбрендил..

Роман Арбитман

Им даже условный срок не дадут за это - пошлость и тупость юридически ненаказуемы. А вот за то, как они делили казенные бабки...

"Расистские империалисты" из The Times тоже не вняли аргументам Маргариты Симоньян. По следам ее комментария в газете вышла новая заметка – под заголовком "Российское ТВ защищает скетч с пародией на Обаму". Полная версия доступна только подписчикам, но речь в заметке идет о том, что за юмор семейной пары Кеосаян – Симоньян, возможно, придется расплачиваться "Газпрому" – собственнику телеканала НТВ, на котором выходит "Пилорама". Газета отметила, что Европейский союз футбольных ассоциаций может оказаться в неудобном положении, если не разорвет с компанией спонсорский контракт. В Сети злорадствуют.

Тарас Березовец

Ну всё как водится. Официальный газпромовский телеканал, существующий на государственные деньги, гонит откровенную расистскую чернуху в духе ку-клукс-клана. Главный зритель - Путин - в восторге. А УЕФА, которая официально против расизма, берет у русских деньги.

Иннокентий Буковский

А в Лондоне тоже посмотрели яркое и ослепительное шоу четы Симоньян и катнули шар в сторону Газпрома и УЕФА, вежливо поинтересовавшись со страниц Таймс, как обстоят дела у одного из главных спонсоров Лиги Чемпионов и партнеров УЕФА в части борьбы с расизмом раз у него на канале в прайм-тайм показывают этакое непотребство.

Газпром один из главных спонсоров европейского футбола, а там каждая игра начинается с Say no to Racism. Борьба с расизмом на поле и трибунах идёт давно, и за n-word можно болельщику легко получить бан пожизненный, а игроку и клубу - знатный геморрой. Я уж молчу про санкции УЕФА к клубам, чьи болельщики сильно увлекаются этим.

Плюс Зенит давно на карандаше за «В Цветах Зенита нет Чёрного» и любовь поухать чёрным игрокам и что-нибудь правое на секторе растянуть.

Так что Таймс ударила в самое больное место Алексея Борисовича.

Мария Филимор-Слоним

Это так чудовищно, что я решила найти оригинал истории с газетой Таймс и "запросом", о котором пишет авторка этой "юморески". Как человек, который давно уже не смотрит российского ТВ, я, увидев ЭТО, я подумала, что этого просто не может быть! То же самое подумал московский корреспондент газеты Таймс, который написал об этом репортаж для своей газеты.

Да, корреспондент пересказывает "скетч", дает этот идиотский ответ Марго и пишет, что грядет скандал, потому что НТВ принадлежит Газпрому, Газпром - главный спонсор элитных игр Лига чемпионов и скетч может поставить в неловкое положение УЕФА, которая проводит анти-расистскую политику. Дальше Таймс цитирует представителя FARE - организации, работающей с УЕФА по борьбе с расизмом Павла Клименко, который сказал: "Газпром, как спонсор самых крупных футбольных состязаний в мире, который позиционируют себя как проводник положительных ценностей, должен сделать заявление и способствовать тому, чтобы подобные расистские выпады больше никогда не повторялись". Ну, и пишет, что Алексей Навальный инициировал волну возмущения скетчем в социальных сетях. Газпром отказался комментировать, а УЕФА вообще не ответила на запрос.

Другое западное издание, The Daily Beast, сравнило высказывание Тиграна Кеосаяна "В России нет расизма" с известным утверждением "В СССР секса нет", прозвучавшим когда-то в ходе телемоста с США. "Открытый расизм в российских государственных медиа встречается нередко, но все же продолжает шокировать", – пишет издание.