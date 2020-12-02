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Глава СВР назвал Дмитрия Менделеева в числе известных российских разведчиков

Дмитрий Менделеев

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал российского химика Дмитрия Менделеева и друга Пушкина Петра Вяземского в числе самых известных российских разведчиков. Интервью было опубликовано в журнале "Историк" к столетию создания службы.

В ответ на комментарий о том, что известные люди привлекался к работе разведки, Нарышкин заявил, что назовёт "несколько наиболее известных имен". По его словам, с разведкой сотрудничали Вяземский, Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский и дипломат и писатель Александр Грибоедов.

В 1995–1997 годах издательство "Международные отношения" опубликовало шеститомник "Очерки истории российской внешней разведки", в которой упоминалось, что Менделеев собирал секретные данные об американском керосине и бездымном порохе во время своих поездок в Америку и Францию, — отмечает агентство РБК.

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