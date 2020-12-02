Россиянин Андрей Тюрин может получить в США почти 20 лет тюрьмы

Россиянин Андрей Тюрин, сознавшийся в причастности к одной из самых крупных из известных кибератак против банковской системы США, заслуживает наказания почти в 20 лет лишения свободы как весьма дерзкий и активный хакер.

Такую позицию федеральному судье США высказали представители обвинения.

В сентябре прошлого года Андрей Тюрин признал вину по нескольким пунктам, а именно в краже данных более 80 миллионов клиентов американского финансового холдинга JPMorgan Chase & Co и других организаций. Эти действия были частью преступной схемы на сотни миллионов долларов, отмечает агентство Bloomberg.

Следствие утверждает, что Тюрин действовал совместно с другим россиянином, Гери Шалоном, чтобы получить незаконный доступ к клиентской информации 12 финансово-аналитических организаций, банков, других фирм, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Сообщники использовали эти сведения для рассылки спама, рекламирующего различные акции с целью получения прибыли от их роста.

В служебной записке, переданной во вторник окружному судье Манхэттена Лоре Тейлор Суэйн, правительство призвало приговорить Тюрина на срок от 15 лет и 8 месяцев до примерно 19 с половиной лет лишения свободы. Вердикт, как ожидается, будет оглашён 3 декабря.

Андрей Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года. Представители Секретной службы США отмечали, что Тюрина могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 92 лет. Россиянин первоначально заявлял о своей невиновности. Но затем, согласно материалам суда, пошел на сделку с прокуратурой.

Гери Шалон в 2015 году был арестован в Тель-Авиве и впоследствии также экстрадирован в США. Его дело пока не закрыто. По информации источников, знакомых с ситуацией, Шалон также сотрудничает с властями.