На участницу Pussy Riot Марию Алёхину снова составили протокол

В Москве полиция задержала участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину. Сотрудники МВД составили на неё протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия и отпустили под обязательство о явке в суд, который должен состояться 17 декабря.

Алёхина связывает задержание с недавно прошедшей в центре столицы акцией, посвящённой протестующим, которые летом 2019 года были привлечены к уголовной ответственности за бросок бутылки и стаканчика в сотрудников столичного ОМОН.

28 ноября художник Фархад Израфилли-Гельман совместно с участницами Pussy Riot Марией Алёхиной и Ритой Флорес провели возле Государственного исторического музея акцию под названием "Осторожно, хрупкое!". Активистки примотали художника, одетого в форму сотрудника ОМОН, скотчем к столбу. Алёхина и Флорес были при этом одеты в стилизованные под русские народные костюмы платья и кокошники.

В октябре Алёхину уже задерживали за акцию против государственной гомофобии, которая была приурочена ко дню рождения Владимира Путина. Вместе с другими активистами она вывесила флаги ЛГБТ на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Министерства культуры в Москве. Позже суд оштрафовал Алёхину на 15 тысяч рублей.

В прошлом ноябре участницу Pussy Riot задержали и оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию "Стоп ГУЛАГ". Тогда она вместе с членами движения "Декоммунизация" вывесила на Большом Каменном мосту в центре Москвы баннер против репрессий.