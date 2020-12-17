Время Свободы: "Такой ответ хуже его отсутствия". Путин прокомментировал расследование об отравлении Навального

Владимир Путин назвал опубликованное в СМИ расследование об отравлении Алексея Навального – легализацией материалов американских спецслужб***От последствий заболевания коронавирусной инфекцией умер мэр Харькова Геннадий Кернес ***Мэрия Парижа оштрафована на 90 тысяч евро за нарушение гендерного баланса в своих органах управления