Время Свободы: "Такой ответ хуже его отсутствия". Путин прокомментировал расследование об отравлении Навального
Владимир Путин назвал опубликованное в СМИ расследование об отравлении Алексея Навального – легализацией материалов американских спецслужб***От последствий заболевания коронавирусной инфекцией умер мэр Харькова Геннадий Кернес ***Мэрия Парижа оштрафована на 90 тысяч евро за нарушение гендерного баланса в своих органах управления
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