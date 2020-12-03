СМИ: "Новым людям" поставили задачу не отнимать голоса у ЕР

Администрация президента России фактически взяла под "внешнее управление" недавно созданную партию "Новые люди" - с целью не допустить того, чтобы она на предстоящих выборах в Госдуму отобрала много голосов у "Единой России". Это утверждается в материале "Открытых медиа" со ссылкой на источники в партии и администрации президента.

Как пишут "Открытые медиа", партия предпринимателя Алексея Нечаева, которая недавно успешно выступила на выборах в ряде регионов, меняет состав предвыборного штаба. "Проект Нечаева велено вернуть в ту электоральную нишу, которая изначально для него предполагалась, — образованный средний класс 18−30 лет" - говорится в статье. Таким образом, партия сможет рассчитывать на 5 процентов голосов на выборах в Госдуму, но не более того.

В партии подтвердили, что кампанией будет руководить известный политтехнолог Евгений Минченко, считающийся близким к Кремлю. Ожидается, что партия теперь практически откажется от агитации "на земле" и перенесёт свою активность в СМИ и соцсети. Сам Минченко сказал, что его задача - провести партию в Госдуму (для этого она должна преодолеть 5-процентный барьер), но подробностей о стратегии не привёл.

Относительный успех "Новых людей" на выборах в сентябре, по словам источников "Открытых медиа", вызвал в администрации обеспокоенность - партия выступила сильно лучше, чем другие партийные проекты, созданные за последний год по благословению Кремля. "В этих условиях результат выборов-2021 для НЛ становился непредсказуем", что не входило в планы Кремля. Новая же роль, отведённая партии, означает, что в Кремле отказались от существенного обновления Госдумы.

Недавно "Медуза" со ссылкой на свои источники писала о том, что в администрации перед "Единой Россией" поставили задачу получить не меньше мандатов в Думе, чем сейчас - это означает, что на другие партии остаётся лишь чуть более 100 мест. Также сообщалось о переговорах "Справедливой России" с рядом малых левопатриотических партий с целью "утилизировать" их.