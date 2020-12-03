Производство российской вакцины от COVID-19 не сможет начаться в сроки, о которых говорит Владимир Путин. Это мешают проблемы с законодательством и с производственными мощностями.

Как пишет "Фармацевтический вестник", с декабря вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции включены в перечень жизненно важных препаратов, но на них до сих пор не зарегистрированы цены. По закону, жизненно важные препараты не могут быть реализованы, если цена не зарегистрирована, даже если предполагается, что вакцинация будет бесплатной для граждан.

Таким образом, производители и дистрибьюторы не могут продавать вакцину ни в розницу, ни в больницы. Сейчас правительство и производители изучают "издержки" производителей, чтобы определить, сколько может стоить вакцина, рассказал изданию источник, близкий к Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи

В России зарегистрированы три вакцины. Две, в разных формах выпуска, разработаны НИЦЭМ им. Гамалеи, а третья — научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Две формы вакцины Института Гамалеи — это раствор для внутримышечного введения и лиофилизат для приготовления такого раствора. Они обе получили удостоверение в августе. Вакцину "Вектора" — "ЭпиВакКорона" — Минздрав зарегистрировал в октябре.

2 декабря Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову начать массовую вакцинацию россиян препаратом "Спутник V". На предложение Голиковой "доложить ему о готовности" Путин ответил: "Давайте вы не доложите, а начнете".

Как пишет The Bell, массовое производство вакцины наладить так до сих пор и не удалось. Собеседники издания говорят, что больше 500 тысяч доз вакцины до конца года произвести не удастся. Источник в одной из компаний, работающих над производством вакцины, сказал , что ему "очевидно, что количество вакцин, которые будут доступны зимой, слишком маленькое, чтобы провакцинировать необходимое количество населения".

Проблема — в масштабировании производства вакцины на мощностях четырех фармкомпаний, которые взялись ее разливать. Стабилизации препарата не смог добиться ни один из производителей — а значит, производить ее в крупной серии они пока не могут.