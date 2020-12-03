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Прокуратура пришла с проверкой в офис "Мемориала"

Офис "Мемориала" (2012 год)

В офисе правозащитного центра "Мемориал" в Москве в четверг началась внеплановая прокурорская проверка. Об этом сообщил член совета центра Олег Орлов.

По словам Орлова, в офис организации пришли 10 человек без предупреждения. Он назвал это вопиющим нарушением мер, принятых в Москве против распространения коронавируса. Как сказал Орлов "Интерфаксу", большинство сотрудников организации сейчас работает удалённо, а находящийся в офисе сотрудник не имеет полномочий предоставить прокурорским работникам документы для проверки.

По словам Орлова, срок проверки – до 29 декабря, до этого времени руководство центра готово предоставить документы.

Пресс-секретарь "Мемориала" сказала "МБХ медиа", что проверка проходит в связи с законом "Об иностранных агентах". Комментариев прокуратуры пока нет.

"Мемориал" был признан "иностранным агентом" в 2014 году. Роскомнадзор регулярно составляет на проекты "Мемориала" протоколы о деятельности иностранного агента без маркировки: речь идёт, например, о страницах правозащитного центра в соцсетях. Общая сумма выписанных штрафов превысила 5 миллионов рублей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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