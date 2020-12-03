Чубайс заявил, что сегодня последний день его работы в "Роснано"

Глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс в четверг заявил, что 3 декабря его последний день работы в компании. Об этом он сообщил, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии в Москве. Слова Чубайса цитирует РИА Новости.

Ранее в четверг правительство утвердило директиву для избрания новым главой "Роснано" первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. В той же директиве представителям государства в совете директоров предписано голосовать за прекращение полномочий Чубайса. Сообщается, что формальное голосование совета директоров пройдёт до конца недели.

Чубайс ничего не сказал о своих планах после ухода из "Роснано". Накануне - когда стало известно о предстоящем назначении Куликова - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что у Владимира Путина не предусмотрена в ближайшее время встреча с Чубайсом. Из этого можно сделать вывод, что, во всяком случае в ближайшее время, Чубайс не будет назначен на какой-то руководящий пост в госструктурах.