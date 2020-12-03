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Микита Микадо отказался от помощи уволившимся силовикам

Микита Микадо

Белорусский предприниматель, основатель стартапа PandaDoc Микита Микадо отощвал свою инициативу финансовой помощи сотрудникам правоохранительных органов, которые откажутся выполнять приказы властей. Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбуке.

Причиной такого решения он назвал давление на компанию: один из её сотрудников Виктор Кувшинов уже три месяца находится в СИЗО по делу о растрате. Микадо считает, что Кувшинова, который не имел отношения к инициативе, посадили только потому, что он работал в PandaDoc . Таким образом, власти наказывают Микадо за открытую поддержку оппозиции. По словам Микадо, решение прекратить финансовую помощь уволившимся силовикам было сложным. "Однако, продолжая помогать одним, я бы навредил другим. А вредить я как не хотел, так и не хочу", - сказал белорусский предприниматель.

В начале сентября были арестованы 4 сотрудника PandaDoc по обвинению в хищении бюджетных средств, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. Руководство IT-проекта объявило о прекращении деятельности в Беларуси и намерении вывезти из страны около 250 сотрудников.

  • Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Демонстранты требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. По данным правозащитников, к настоящему времени около 30 тысяч белорусов прошли через репрессии, жестокие избиения и угрозы со стороны сотрудников милиции и КГБ.
  • Основатель PandaDoc Микита Микадо – белорусский IT-предприниматель, живущий в США, предложил финансовую помощь сотрудникам правоохранительных органов, которые откажутся исполнять приказы и применять насилие к участникам протестов. "Я хочу помочь остановить насилие", - сказал он в интервью Радио Свобода.

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