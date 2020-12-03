Микита Микадо отказался от помощи уволившимся силовикам

Белорусский предприниматель, основатель стартапа PandaDoc Микита Микадо отощвал свою инициативу финансовой помощи сотрудникам правоохранительных органов, которые откажутся выполнять приказы властей. Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбуке.

Причиной такого решения он назвал давление на компанию: один из её сотрудников Виктор Кувшинов уже три месяца находится в СИЗО по делу о растрате. Микадо считает, что Кувшинова, который не имел отношения к инициативе, посадили только потому, что он работал в PandaDoc . Таким образом, власти наказывают Микадо за открытую поддержку оппозиции. По словам Микадо, решение прекратить финансовую помощь уволившимся силовикам было сложным. "Однако, продолжая помогать одним, я бы навредил другим. А вредить я как не хотел, так и не хочу", - сказал белорусский предприниматель.

В начале сентября были арестованы 4 сотрудника PandaDoc по обвинению в хищении бюджетных средств, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. Руководство IT-проекта объявило о прекращении деятельности в Беларуси и намерении вывезти из страны около 250 сотрудников.