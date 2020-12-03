17 оппозиционных партий Армении выдвинули в четверг единого кандидата на пост премьер-министра. Им стал 74-летний Вазген Манукян, уже возглавлявший правительство в 1990–1991 годах. Согласно распространённому сообщению, на посту премьера он пообещал приостановить свою партийную деятельность и провести новые выборы, в которых сам не будет принимать участие, сообщает Армянская служба Радио Свобода – Азатутюн.

Оппозиция Армении с начала ноября проводит акции протеста, добиваясь отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Его обвиняют в неудачном завершении военного конфликта в Нагорном Карабахе, закончившимся возвращением Азербайджаном территории, с начала девяностых контролировавшихся армянскими силами. Сам Пашинян отказывается уходить с поста.

Оппозиционные партии в четверг заявили о создании Движения за спасение Отечества. Согласно заявлению совета новой организации, её цель – добиться создания нового правительства и проведения внеочередных выборов, чтобы "предотвратить утрату государственности Армении" и осуществить послевоенное оздоровление страны.