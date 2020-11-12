Спецназ провёл задержания на митинге в Ереване за отставку Пашиняна

В Армении оппозиционные группы продолжают протесты с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, которого обвиняют в "сдаче земель" и капитуляции после подписания с лидерами России и Азербайджана заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

В четверг на митинг на площади Свободы вышли сторонники всеармянского движения "Сасна црер". Позднее они хотели провести марш, но полиция этому воспрепятствовала, напомнив о введённом в стране военном положении. По сведениям "Интерфакса", спецназ задержал около 20 человек. Один из активистов "Сасна црер" в беседе с Армянской службой Радио Свобода предположил, что на митинге были провокаторы.

Одновременно сообщается о шествии с участием нескольких тысяч человек в Ереване в четверг. Участники скандировали лозунги против Пашиняна, в том числе: "Предатель, уходи!".

Ранее 12 ноября Специальная следственная служба Армении заявила о задержании десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в столице с нарушением закона. В числе задержанных - глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывший директор Службы национальной безопасности, лидер партии "Родина" Артур Ванецян и представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Накануне массовый митинг в Ереване также проходил на площади Свободы, после чего его участники, собравшиеся на акцию по призыву 17 оппозиционных партий, прошли к парламенту страны. Помимо отставки Пашиняна они настаивают на формировании антикризисного правительства.

Пашиняну предъявили ультиматум – оставить пост до полуночи 11 ноября. Представитель "Дашнакцутюн" Сагателян позднее призвал собравшихся у Национальной Ассамблеи разойтись и ждать развития событий, добавив, что "завтра до ночи вопрос должен быть решён".

Сам Никол Пашинян в обращении к народу 12 ноября назвал "плохим для армян" подписанное с президентами России и Азербайджана трёхстороннее заявление о передачи части районов Карабаха под контроль Баку. Вместе с тем он сказал, что "не стоит этот документ представлять хуже, чем он есть". До этого Пашинян говорил, что альтернативы у него не было, и за соглашение выступала армия.

Протесты в Ереване начались со штурма здания правительства и парламента в ночь на 10 ноября, когда стало известно о договорённости по прекращению огня в Карабахе, где активные боевые действия возобновились в конце сентября. Согласно этому документу, подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях, и в регион вводятся российские миротворцы.