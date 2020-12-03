Власти лишили белорусский портал TUT.BY статуса СМИ

Экономический суд Минска лишил статуса СМИ белорусский портал TUT. BY. Иск об отзыве статуса был подан министерством информации страны, в нём было указано, что издание "вредит интересам государства" и распространяет в материалах "недостоверную информацию".
В октябре власти Беларуси приостанавливали действие лицензии TUT. BY сроком на три месяца. Это произошло после четырёх предупреждений от Мининформа, полученных СМИ за материалы о нарушениях на президентских выборах и протестных акциях против Александра Лукашенко. Юристы портала оспаривали в судебном порядке три из четырёх предупреждений, но их жалобы были отклонены. В редакции TUT. BY заявляли, что в любом случае продолжат работу.
Согласно белорусскому законодательству, статус СМИ даёт возможность на законных основаниях присутствовать на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию.
- Белорусский портал TUT. BY является одним из самых посещаемых интернет-изданий страны. С того времени, как СМИ стало публиковать материалы о фальсификациях на выборах и освещать протестные акции, власти начали преследовать его журналистов.
- В частности, на одного из ведущих авторов TUT. BY Катерину Борисевич было заведено уголовное дело о разглашении врачебной тайны, которое привело к "тяжким последствиям". Речь в деле идёт о журналистском расследовании убийства оппозиционного активиста Романа Бондаренко. По версии прокуратуры, опубликованная информация была ложной, "повысила напряжённость в обществе", "создала атмосферу недоверия к компетентным государственным органам" и "побудила граждан к агрессии и противоправным действиям".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.