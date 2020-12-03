Власти лишили белорусский портал TUT.BY статуса СМИ

Экономический суд Минска лишил статуса СМИ белорусский портал TUT. BY. Иск об отзыве статуса был подан министерством информации страны, в нём было указано, что издание "вредит интересам государства" и распространяет в материалах "недостоверную информацию".

В октябре власти Беларуси приостанавливали действие лицензии TUT. BY сроком на три месяца. Это произошло после четырёх предупреждений от Мининформа, полученных СМИ за материалы о нарушениях на президентских выборах и протестных акциях против Александра Лукашенко. Юристы портала оспаривали в судебном порядке три из четырёх предупреждений, но их жалобы были отклонены. В редакции TUT. BY заявляли, что в любом случае продолжат работу.

Согласно белорусскому законодательству, статус СМИ даёт возможность на законных основаниях присутствовать на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию.