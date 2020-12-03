В Москве арестован учёный по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца российского учёного Анатолия Губанова, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание суда было закрытым. Материалы уголовного дела засекречены. "Интерфакс" сообщает, что, по версии следствия, Губанов мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну.

Сообщается, что учёный читает курс лекций по теме "практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов" в Московском физико-техническом институте. Ректор МФТИ Николай Кудрявцев заявил, что Губанов работает у них "на три сотых ставки". Он предположил, что основное место работы учёного – это Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). Источник ТАСС в правоохранительных органах называет Губанова преподавателем МФТИ. В пресс-службе института отказались уточнить эту информацию, сославшись на закон о персональных данных.

СМИ сообщают, что Губанов работает в институте Жуковского с 1979 года. Он занимается аэродинамикой самолётов, ракет и других высокоскоростных летательных аппаратов.