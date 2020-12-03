Парламент Молдавии одобрил в первом чтении закон о статусе русского языка

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект о функционировании языков на территории страны, устанавливающий в том числе официальный статус русского языка как языка межнационального общения. Кроме того, в первом чтении одобрены поправки, разрешающие вернуть в эфир трансляции российских каналов.

Официальный статус означает в частности, что государственные служащие должны будут предоставлять информацию и отвечать на запросы граждан на русском языке. Принятые в четверг поправки так же обязывают дублировать на русском инструкции для лекарств.

Кроме того, парламент в первом чтении принял проект, который позволяет трансляцию теле- и радиопрограмм из третьих стран, которые соответствуют положениям государственной стратегии информационной безопасности. В случае окончательного принятия закон разрешит транслировать в республике российские телеканалы, трансляция которых была запрещена в 2018 году.

Законопроекты инициированы партией социалистов, от которой избран действующий президент страны Игорь Додон. За принятие законопроектов проголосовало минимальное большинство — 51 из 101 депутата. Против выступила парламентская оппозиция и избранный президент Майя Санду.

В ноябре в Молдавии прошли президентские выборы, на них победила Санду. По итогам второго тура она набрала 57,7 процента голосов. Додон набрал 42 процента, его полномочия истекают 23 декабря.

В четверг молдавские депутаты приняли также в двух чтениях законопроект о передаче контроля над главной спецслужбой страны парламенту, сообщает национальная служба Радио Свобода. Авторами законопроекта выступили те же депутаты, которые год назад переподчинили её от парламента президенту. Сторонники Санду не согласны с этим решением и считают его попыткой узурпации власти, в знак протеста они перекрыли движение в центре Кишинёва.

Санду в четверг созвала сторонников на акцию протеста в воскресенье. "Когда парламент выступает против народа, он должен быть свергнут", - заявила она.