Правящая партия "Грузинская мечта" получила 90 из 150 мандатов на состоявшихся парламентских выборах в Грузии. Итоги голосования подвела 3 декабря Центральная избирательная комиссия страны, — передаёт Грузинская служба Радио Свобода. Оппозиция не признаёт итоги голосования.

Парламентские выборы состоялись 31 октября. Оппозиция заявляет о многочисленных нарушениях, против официальных результатов проходят массовые акции протеста. 60 мандатов по итогам голосования достались восьми оппозиционным партиям, депутаты планируют отказаться от них и не входить в новый состав законодательного собрания.

Члены комиссии от оппозиционных партий заявили, что результаты выборов были сфальсифицированы и покинули заседание в четверг. Глава ЦИК Тамар Жвания заявила, что представители оппозиции не подписали итоговый протокол и после выборов в 2016 году, что не помешало парламенту работать.

Оппозиционные силы продолжают требовать отставки Жвании и новых выборов. Переговоры между правительством и оппозицией проходят при посредничестве США и Евросоюза.