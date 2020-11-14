В Тбилиси у здания парламента Грузии в центре города проходит массовая акция протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Среди протестующих – члены и сторонники оппозиционных партий и гражданские активисты. К митингу присоединились жители регионов Грузии, в нём участвуют несколько тысяч человек. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Протестующие требуют отставки председателя ЦИК Грузии Тамары Жвании, назначения новой избирательной администрации, а также освобождения всех политических заключенных, передаёт агентство "Новости-Грузия".

Выборы в грузинский парламент состоялись 31 октября, по официальным данным, победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция, ведущая сила которой – "Единое национальное движение" бывшего президента Михаила Саакашвили, называет голосование сфальсифицированным. "Грузинская мечта" и оппозиция начали переговоры о решении сложившегося политического кризиса при посредничестве США и ЕС.

Тем не менее в организации митинга приняли участия почти все оппозиционные партии – как те, кто по итогам выборов проходят в парламент, так и те, кто набрал менее необходимого для этого одного процента голосов.

Сегодняшний митинг – четвёртая масштабная акция протеста после выборов. В воскресенье, 8 ноября, протестующие отправились с проспекта Руставели в центре города к зданию ЦИК. Там для разгона манифестантов полиция применила водометы. В результате столкновений пострадали 27 человек, 19 были задержаны.

В пятницу, 13 ноября, Саакашвили призвал полицию не исполнять приказы власти. "Как вам не стыдно? Вы были номер один в мире, Грузия гордилась вами. Нельзя, чтобы эта полиция поднимала руку против грузинского народа. Не бойтесь этого, мы подошли к концу", – заявил он в прямом эфире в фейсбуке. При этом он положительно оценил начало переговоров об урегулировании кризиса, отмечает "Грузия онлайн".