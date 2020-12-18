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Время Свободы: "Санкции ЕС несопоставимы с тем, как Беларусь страдает"

Время Свободы: "Санкции ЕС несопоставимы с тем, как Беларусь страдает"
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Время Свободы: "Санкции ЕС несопоставимы с тем, как Беларусь страдает"

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Светлана Тихановская и другие активисты белорусской оппозиции считают недостаточно жесткими санкции, введенные Евросоюзом против режима Александра Лукашенко***Обвинение требует 18 лет лишения свободы для бывшего члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан по делу о государственной измене***Белуха по кличке Хвалдимир, обнаруженная норвежскими рыбаками, могла сбежать с северной базы российского НИИ, занимающегося исследованиями и разработками в военных целях

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