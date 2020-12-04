Интерпол отказал в розыске экс-совладельцев Промсвязьбанка

Интерпол отказался далее разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвиняемых в России в многомиллиардных хищениях и сокрытии преступных доходов. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ", а также ТАСС со ссылкой на защиту банкиров.

По этим сведениям, решение об отказе в розыске было принято по итогам рассмотрения комиссией по контролю за файлами международной полицейской организации объемной жалобы адвокатов финансистов. Защитники почти на 70 страницах убеждали в политической подоплеке уголовного преследования банкиров и на этом основании требовали аннулировать их розыск. Комиссия в итоге с их позицией согласилась.

Решением генерального секретариата Интерпола из розыскной базы организации были удалены все данные об экс-акционерах ПСБ. Ранее сведения о них были размещены в базе с так называемым "красным углом", что подразумевало арест обоих финансистов в случае обнаружения.

В октябре следственный комитет России сообщил об аресте имущества братьев Ананьевых общей стоимостью в 50 миллиардов рублей. При этом адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалёв в беседе с РБК отмечал, что у его подзащитного нет "существенного имущества в России".