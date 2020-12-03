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Кипрский суд арестовал имущество Ананьевых на 267 млн евро

Окружной суд кипрской столицы Лимасола вынес решение об аресте активов бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жён, пишет "Коммерсант". Об этом просил банк "Траст", который пытается взыскать с экс-банкиров убытки, понесённые из-за их "мошеннических" действий.

На какие активы наложен арест, не уточняется, но известно, что это имущество по всему миру на общую сумму 267 млн евро. Именно такой убыток пытается взыскать с Ананьевых "Траст". Также суд удовлетворил иск об аресте имущества "третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов братьев Ананьевых". Его имя не раскрывается.

Требования к братьям Ананьевым связаны с "реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением", пояснил "Траст".

Взыскать убытки с Ананьевых пытается также Промсвязьбанк. Он инициировал судебные процессы на Кипре, в Нидерландах, Великобритании. Самый крупный иск – на 282,2 млрд рублей. По искам ПСБ арестованы более 350 объектов недвижимости: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолёта Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят). ПСБ также требовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся недвижимость и предметы искусства мужа.

Алексей Ананьев вместе с его братом Дмитрием до декабря 2017 года являлись бенефициарами Промсвязьбанка. Алексей возглавлял совет директоров кредитной организации. Тогда Центробанк ввел временное правление из-за кредитов, выданных аффилированным лицам, некачественного капитала и избыточной нагрузки, связанной с неудачной санацией Автовазбанка.

  • Алексей Ананьев является обвиняемым по уголовному делу о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск. В 2018 году Промсвязьбанк направил заявление в правоохранительные органы, по которому возбудили дело.
  • Басманный суд Москвы год назад заочно арестовал Ананьевых, их объявили в международный розыск по обвинению в крупных хищениях у Промсвязьбанка. В июле председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что к делу о растрате 87 млрд рублей добавились уголовные дела о хищениях более 15 млрд рублей. В отношении Алексея Ананьева возбуждено также дело о даче взяток чиновникам Пенсионного фонда на 210 млн рублей.
  • Ананьевы отвергают все претензии истцов и обвинения СК и называют преследование в отношении них "политически мотивированным". Представитель экс-банкиров считает, что обеспечительные меры "в ближайшее время будут отменены кипрским судом".

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