Кипрский суд арестовал имущество Ананьевых на 267 млн евро

Окружной суд кипрской столицы Лимасола вынес решение об аресте активов бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жён, пишет "Коммерсант". Об этом просил банк "Траст", который пытается взыскать с экс-банкиров убытки, понесённые из-за их "мошеннических" действий.

На какие активы наложен арест, не уточняется, но известно, что это имущество по всему миру на общую сумму 267 млн евро. Именно такой убыток пытается взыскать с Ананьевых "Траст". Также суд удовлетворил иск об аресте имущества "третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов братьев Ананьевых". Его имя не раскрывается.

Требования к братьям Ананьевым связаны с "реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением", пояснил "Траст".

Взыскать убытки с Ананьевых пытается также Промсвязьбанк. Он инициировал судебные процессы на Кипре, в Нидерландах, Великобритании. Самый крупный иск – на 282,2 млрд рублей. По искам ПСБ арестованы более 350 объектов недвижимости: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолёта Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят). ПСБ также требовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся недвижимость и предметы искусства мужа.

Алексей Ананьев вместе с его братом Дмитрием до декабря 2017 года являлись бенефициарами Промсвязьбанка. Алексей возглавлял совет директоров кредитной организации. Тогда Центробанк ввел временное правление из-за кредитов, выданных аффилированным лицам, некачественного капитала и избыточной нагрузки, связанной с неудачной санацией Автовазбанка.