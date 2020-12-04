Росгвардия получила премию за вклад в развитие интернета за реалити-шоу

Росгвардия получила "Премию Рунета", которая вручается с 2004 года за вклад в развитие российского сегмента интернета. Лауреаты награды были объявлены вечером 3 декабря. Среди награждённых — Федеральная налоговая служба, два департамента мэрии Москвы и министерство культуры.

Росгвардия получила награду в категории "Государство и общество" за реалити-шоу "Проверка на прочность" в YouTube-канале ведомства. В нём известные люди выполняют испытания под руководством инструкторов ведомства, в среднем выпуски получают по несколько тысяч просмотров. Самая популярная серия, с актёром Иваном Охлобыстиным, набрала около 30 тысяч просмотров.

"Премия Рунета" существует с 2004 года, её учредителем была "Роспечать", ведомство ликвидировано в конце ноября. Вручает награду Российская ассоциация электронных коммуникаций, в которую входят компании, работающие на российском интернет-рынке.