Заболевшего COVID-19 врио главы Дагестана перевезли в Москву

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, был перевезен из больницы Махачкалы в Москву. Решение было принято на основе консилиума дагестанских и московских врачей.

Меликов был перевезён в Москву ещё в среду, но известно об этом стало в пятницу.

Как сообщили "Кавказ.Реалии" в пресс-службе главы и правительства Дагестана, Меликов чувствует себя удовлетворительно.

"Он был переведён в Москву не в связи с ухудшением здоровья, а по решению врачей", - сообщил руководитель пресс-службы главы и правительства Дагестана Низами Гаджибалаев. По его словам, Меликов продолжает работать дистанционно.