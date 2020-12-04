Заболевшего COVID-19 врио главы Дагестана перевезли в Москву

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, был перевезен из больницы Махачкалы в Москву. Решение было принято на основе консилиума дагестанских и московских врачей.
Меликов был перевезён в Москву ещё в среду, но известно об этом стало в пятницу.
Как сообщили "Кавказ.Реалии" в пресс-службе главы и правительства Дагестана, Меликов чувствует себя удовлетворительно.
"Он был переведён в Москву не в связи с ухудшением здоровья, а по решению врачей", - сообщил руководитель пресс-службы главы и правительства Дагестана Низами Гаджибалаев. По его словам, Меликов продолжает работать дистанционно.
- В Дагестане с начала эпидемии зафиксировано 19 209 случаев заражения коронавирусом. По официальной статистике, от COVID-19 в республике умерли уже 968 человек - то есть летальность в Дагестане выше, чем в среднем по России. При этом ещё весной публиковались многочисленные свидетельства о многочисленных случаях "внебольничных пневмоний" в Дагестане, которые не учитывались в статистке по COVID-19.
- Генерал-полковник Меликов, в прошлом один из командующих Росгвардией, был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана 2 месяца назад.
- Он не первый глава региона, который лечится от коронавирусной инфекции не в своём регионе, а в Москве. В ноябре сообщалось о госпитализации в частную московскую клинику губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Он тогда объяснял своё решение тем, что, уехав лечиться в Москву, освободил койку в областной больнице для других больных.
- В мае ряд СМИ сообщал, что в Москве от коронавируса лечился глава Чечни Рамзан Кадыров. Власти Чечни это отрицали.
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