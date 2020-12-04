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Нидерландский суд отклонил ходатайство России по ЮКОСу

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения постановлений по делу нефтяной компании ЮКОС.

"Верховный суд сегодня отклонил запрос России в рамках судебного разбирательства между Россией и тремя бывшими акционерами ЮКОСа. Он касался приостановки исполнения арбитражных решений от 2014 года", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте суда.

Согласно указанным решениям, России следовало заплатить 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за то, что она не смогла защитить интересы акционеров.

Вердикт Верховного суда Нидерландов означает, что бывшие акционеры ЮКОСа имеют право добиваться исполнения решения суда более низкой инстанции о выплате им средств, не дожидаясь, пока в деле будет поставлена финальная точка. Слушания по данному делу по существу в Верховном суде пройдут в начале 2021 года, отмечает "Интерфакс".

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