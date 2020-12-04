Ледовый дворец в Петербурге оштрафовали после концерта Басты

Суд в Петербурге оштрафовал Ледовый дворец на 480 тысяч рублей после концерта рэпера Басты. Руководство арены признали виновным в нарушении антикоронавирусных ограничений. Об этом со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города сообщает Север.Реалии.

Концерты Басты состоялись 27 и 28 ноября. На каждый из них пришло около шести тысяч человек. На несоблюдение ограничительных мер начали жаловаться пользователи соцсетей. Опубликованы видео, на которых видно, что посетители концерта были без масок и не соблюдали дистанцию. В самом Ледовом дворце заявили, что выполнили все требования, в том числе об ограничении числа зрителей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова требовала приостановить работу Ледового дворца. Она сказала, что массовые мероприятия в "нынешней эпидемической ситуации недопустимы". Ее поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.​ Статья, по которой был составлен протокол, предусматривала возможность приостановки работы дворца, однако суд ограничился штрафом.

В Петербурге с 4 декабря вступили в силу новые антикоронавирусные ограничения. Полностью закрылись аквапарки и океанариумы. В зданиях торговых центров приостановлена работа музеев, выставок и театров.

Дополнительные ограничения вводятся и для заведений общепита. Кафе, рестораны и бары не будут работать с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января заведения общепита будут закрыты вечером и ночью.

В Петербурге сейчас ежедневно выявляется более 3 тысяч инфицированных. Смертность от коронавируса в городе, по официальным данным, выше средней по России.