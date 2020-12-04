Экспертиза в деле Ивана Сафронова поручена ГРУ

Российская военная разведка ГРУ проверит данные из уголовного дела бывшего журналиста "Коммерсанта" и “Ведомостей” Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Соответствующий запрос поступил в спецслужбу от следователей ФСБ, — пишет "Коммерсантъ".

Министерство обороны, которому подчиняется ГРУ, должно проверить данные, которые, как утверждает следствие, Сафронов передал иностранной разведке. Военные должны определить, были ли эти данные секретными. Кроме того, свои выводы должны сделать и сотрудники других подразделений министерства, а также их коллеги из Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Одновременно ФСБ ведут допросы служащих Минобороны, которые имели доступ к государственной тайне и контактировали с журналистом, утверждает издание без ссылки на источник.

Бывший журналист газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов-младший был задержан ФСБ в начале июля, а затем арестован по обвинению в государственной измене. По версии следствия, в 2017 году, работая в "Коммерсанте", Сафронов передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке.

Сафронов вину не признаёт, многие его коллеги уверены, что его преследование связано с его журналистской работой. Открытое письмо в его поддержку подписали 687 сотрудников СМИ, как независимых, так и государственных.