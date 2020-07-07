Бывший журналист газет “Коммерсантъ” и “Ведомости” Иван Сафронов-младший задержан в Москве по подозрению в госизмене. С мая он работал советником главы корпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина по информационной политике, его работодатель сообщил “Открытым медиа”, что дело не касается Роскосмоса.

30-летний Сафронов — бывший специальный корреспондент "Коммерсанта", сын погибшего в 2007 году военного обозревателя газеты Ивана Сафронова. В мае 2019 года Сафронов-младший был уволен из "Коммерсанта" после публикации статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Увольнение спровоцировало кризис в редакции, весь отдел политики уволился вслед за ним.

В июне 2019 года ТАСС сообщал о возбуждённом против "Коммерсанта" административном, предположительно, деле из-за заметки Сафронова. Газету планировалось привлечь за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Причины возбуждения дела не назывались, но с сайта "Коммерсанта" была удалена статья о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. После её публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов, обращало внимание издание The Bell.

Гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сообщил "Открытым медиа", что к "Коммерсанту" в последнее время не было замечаний в связи с заметкой о поставках российских истребителей. Он считает, что к тексту не может быть претензий о разглашении гостайны.

За последний год Сафронов сообщал подробности о катастрофе атомной подводной лодки "Лошарик", тайном присвоении главе Ростеха Сергею Чемезову звания Героя России и нештатной ситуации на стратегических учений "Гром-2019".

По вменённой статье Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.