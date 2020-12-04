42-летний россиянин заподозрен в подготовке теракта в Австрии. Об уголовном деле сообщает австрийский таблоид Heute со ссылкой на прокуратуру Рид-им-Иннкрайса на севере страны. Сообщается, что подозреваемый мог совершить теракт 11 декабря — сразу после того, как досрочно освободился бы из колонии, где отбывает срок за вербовку добровольцев на войну с Россией.

В июле 2017 года Магомед Ибрагимов был приговорён судом в Вене к семи годам лишения свободы за участие в террористической группировке. Он был задержан в Грузии при попытке прорваться в Россию с завербованными им соратниками, в бою погибли пятеро грузинских военных.

В декабре Ибрагимов должен был досрочно выйти на свободу. Перед освобождением он рассказал сокамерникам, что хочет организовать теракт, утверждает Heute. По данным издания, речь могла идти о взрыве в городе Зубен. Дело расследуется Федеральным ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом. Прокуратура планирует подать жалобу на решение досрочно освободить Ибрагимова или отправить его под арест до депортации. В 2005 году он получил политическое убежище в Австрии, заявляя о преследовании в России.