Алексиевич призвала ООН отреагировать на ситуацию в Беларуси

Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич на заседании Совета ООН по правам человека призвала создать специальный механизм расследования нарушений прав человека в Беларуси.

Заседание Совета, который базируется в Женеве, прошло в формате онлайн. Алексиевич официально выступала от имени неправительственной организации – международного ПЕН-клуба. Она напомнила о многочисленных случаях преследования участников акций протеста в Беларуси, издевательств и пыток, о сотнях возбуждённых уголовных дел, а также о недавней гибели Романа Бондаренко – как утверждается, от рук людей, связанных с властями.

По словам Алексиевич, белорусская оппозиция выступает за мирный диалог, однако "не любой ценой". Она призвала Совет "использовать все имеющиеся средства реагирования на ситуацию в Беларуси, включая рассмотрение вопроса о создании специальных механизмов расследования".

На заседании звучала критика в адрес властей Беларуси. Глава Совета Мишель Бачелет заявила об ухудшении ситуации с правами человека в стране в последние недели. Она обратила особое внимание на применение силы против участников мирных собраний.

От имени 41 страны представитель Великобритании выступил с заявлением в поддержку подвергающихся преследованиям журналистов в Беларуси.

Представитель официального Минска заявил, что уличная активность в Беларуси снижается. "Число протестующих в столице не превышает десятых процента от населения города, а в регионах это количество редко превышает 10–20 человек", – приводит его слова белорусское Общенациональное телевидение. Представители России и ещё ряда стран также поддержали белорусские власти.

Никаких решений на совещании СПЧ ООН в пятницу не принималось.