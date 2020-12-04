Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля.

Накануне российское правительство утвердило директиву о его отставке и рекомендовало на пять лет передать должность бывшему первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Позднее совет директоров избрал Куликова председателем правления корпоранции "Роснано".

В Кремле увольнение Чубайса назвали естественным ротационным процессом.

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