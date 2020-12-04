Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем

Анатолий Чубайс

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля.

Накануне российское правительство утвердило директиву о его отставке и рекомендовало на пять лет передать должность бывшему первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Позднее совет директоров избрал Куликова председателем правления корпоранции "Роснано".

В Кремле увольнение Чубайса назвали естественным ротационным процессом.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG