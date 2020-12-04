Суд разрешил возбудить дело в отношении отца сестёр Хачатурян

Суд в Москве признал незаконным отказ следователей возбудить уголовное дело об истязании и действиях сексуального характера в отношении отца сестёр Хачатурян - Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство родственников погибшего, которые требуют провести расследование, чтобы реабилитировать Хачатуряна. Адвокат сестёр Хачатурян заявил, что если дело будет открыто, то его подзащитные будут проходить по нему в качестве потерпевших. Ранее Следственный комитет не стал заводить дело в отношении отца девушек в связи с его смертью.