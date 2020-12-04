Суд разрешил возбудить дело в отношении отца сестёр Хачатурян

Суд в Москве признал незаконным отказ следователей возбудить уголовное дело об истязании и действиях сексуального характера в отношении отца сестёр Хачатурян - Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство родственников погибшего, которые требуют провести расследование, чтобы реабилитировать Хачатуряна. Адвокат сестёр Хачатурян заявил, что если дело будет открыто, то его подзащитные будут проходить по нему в качестве потерпевших. Ранее Следственный комитет не стал заводить дело в отношении отца девушек в связи с его смертью.
- Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их 57-летнего отца летом 2018 года. Сёстры сами вызвали полицию. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Факты издевательств подтвердило и следствие. Тем не менее оно квалифицировало действия сестёр по статье об убийстве по предварительному сговору.
- Уголовное преследование сестер Хачатурян вызвало в России огромный общественный резонанс. Кампания в их поддержку вызвала дискуссию в обществе о домашнем насилии в стране.
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